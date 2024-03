Josh Rossetti è stato (nuovamente) protagonista in negativo ai microfoni di Turchesando, trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi e Gabriele Parpiglia in onda su Radio Cusano Campus. Il noto giornalista, con il fratello di Greta Rossetti in collegamento telefonico, la rissa sfiorata tra Josh e Massimiliano Varrese al termine della finale del Grande Fratello.

“Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io - si è giustificato Rossetti -. Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo”. Un racconto che non ha affatto convito Gabriele Parpiglia che ha specificato: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc4zzato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!”.

La versione di Josh e le minacce a Parpiglia

“Massimiliano Varrese non se l’è cag*to nessuno tutta la sera eppure eravamo nello stesso studio. Se voleva parlarmi avrebbe potuto farlo. Invece è stato furbo, lo ha fatto fuori. Ha aspettato di uscire fuori con i fan e i paparazzi e lì ha fatto il suo teatrino perché lui è un attore, quello può fare: l’attore. Le mie scuse non sono state rivolte a Massimiliano Varrese, assolutamente. Ma per la violenza mostrata. Se tornassi indietro lo rifarei. Le scuse sono solo per la violenza mostrata. Sai qual è lo sbaglio? Che ci sono i video!”.

Il fratello di Greta ha poi inveito contro il giornalista: “La tua nomea in giro, Gabriele, non è bellissima poi se ti metti a fare così capisco il perché la tua nomea non è bellissima. […] A me non frega un ca**o! Io ti compro, te e la tua trasmissione. A me non frega un ca**o! Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un ca**0 credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…”.

"Ti taglio la testa, sono abituato a spaccare i crani"

La frase è stata interrotta da Gabriele Parpiglia che ha subito puntualizzato: “Non esagerare però che io poi sono da querela facile, non sono Varrese eh”. Risposta che non è piaciuta a Josh che ha perso completamente la testa: “Fammi una querela, fammela che io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Querelami uomo di m3rda! Fammi la querela, querelami che al telefono non ti dico niente ma non ti preoccupare, querelami! Gabriele, io non faccio televisione, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Io se devo cavare gli occhi, cavo gli occhi e non me ne frega un cavolo. […] Ma chi ca**o è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola, non ti preoccupare”.

Il giornalista a questo punto ha sorriso: “Mi senti preoccupato per caso?”, facendo ancora di più arrabbiare Rossetti. “Gabriele non fare il fenomeno, non fare il fenomeno. Non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio…non fare il fenomeno! Turchese, togli questo uomo di m*rda! Togli questo mezzo uomo sennò io non faccio l’intervista. […] Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di pu**ana”.

Il giornalista, ovviamente, ha fatto sapere di aver sporto denuncia.