Al termine di un percorso particolarmente travagliato, Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista, puntata di oggi, martedì 26 marzo, ha fatto il nome della corteggiatrice con la quale ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

La scelta di Brando Ephrikian è ricaduta su Raffaella Scuotto, che ha risposto di sì. Beatriz D’Orsi, la corteggiatrice che fin dall’inizio sembrava averlo maggiormente coinvolto, si è invece dovuta accontentare di un no.

Raffaella è arrivata a Uomini e Donne quando il percorso di Brando era già cominciato. Venticinquenne napoletana, per adattarsi alle tempistiche del trono è stata costretta a rinunciare al suo lavoro, come lei stessa aveva raccontato. Il suo è stato un percorso in salita. Inizialmente, infatti, il tronista aveva pensato di eliminarla perché poco coinvolto sotto il profilo estetico. Beatriz aveva invece colpito Brando fin dalle primissime puntate del suo trono. Venticinquenne milanese, è una laureanda in Scienze Politiche.

Beatriz ha pianto dopo avere appreso di non essere la scelta. A Raffaella, invece, Brando ha detto: “Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore”. Stupore in studio: diversi i presenti che si aspettavano Brando scegliesse Beatriz.