Clamoroso quello che è accaduto questa notte al termine della finalissima del Grande Fratello. Il fratello di Greta Rossetti, Josh, è stato protagonista di una brutta sfuriata, prendendo prima a calci e a pugni un muro, per poi scagliarsi contro un’auto. In un video pubblicato su X (ex Twitter) si vede Josh che si dirige verso un’auto (all’interno della quale pare ci fosse Massimiliano Varrese), urla e tira calci, mentre intorno a lui diverse persone presenti cercano di fermarlo.

Josh e gli sfoghi contro Sergio e Mirko

“Sergio? Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi. Greta gli dice ‘mi fai i lividi’ e lui risponde ‘te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati andate avanti a difendere l’indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più’ allora no.

Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza. Io sono un manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che sta facendo a una ragazzina, questa è pressione psicologica. Mi denuncia? Sono pronto, andiamo in tribunale, i miei avvocati sono pronti”.

“Morto un papa se ne fa un altro. Se Mirko mi ha deluso? Non mi esprimo. Non è che non merita un commento è che per quanto mi riguarda è meglio non esprimermi. Lui sa le cose e basta. – ha dichiarato il fratello di Greta a dicembre – Io sono stato zitto fino ad oggi. Ma se è così allora tiro fuori gli assi che ho nella manica. Greta ha sempre fatto quello che voleva e nessuno della famiglia la spinge a fare nulla. Come mai non faccio nulla? Che devo fare? Mica posso tirare uno schiaffo a Mirko. Gli assi nella manica? Quando sarà il momento li tirerò fuori di sicuro”.