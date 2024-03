E’ stato presentato ufficialmente il primo naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Il celebrity survivor, che quest’anno sarà condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre come inviata in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno.

Dopo diversi rumor che lo volevano in partenza, pochi istanti fa è stato ufficializzato il primo naufrago di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Si tratta di Aras Senol, star della soap Terra Amara.

Nei prossimi giorni saranno sicuramente resi noti anche gli altri naufraghi che faranno parte del cast. Alcuni di loro dovrebbero essere confermati, e tra questi ci sono Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Marina Suma.