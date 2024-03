A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state sorprese a parlare di depilazione ma, ad un tratto, le due gieffine sono state censurate dalla regia.

Mancano ormai pochissime ore all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini, e nella Casa fervono i preparativi in vista dell’ultima puntata di questa lunghissima edizione. Due delle grandi protagoniste sono state senza dubbio Perla Vatiero e Greta Rossetti, che per mesi sono state sotto ai riflettori per il triangolo amoroso con Mirko Brunetti. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere i telespettatori.

Mentre si trovavano nella zona beauty della Casa di Cinecittà, Perla e Greta hanno iniziato a parlare di depilazione. Ad un tratto l’ex tentatrice ha fatto una domanda alla coinquilina: “Le chiappe le hai pelose?”. “Fuori? No!”, ha risposto la concorrente campana. A quel punto la Rossetti ha aggiunto: “E dentro?”. Pochi istanti dopo, la regia ha deciso di censurare il discorso delle due inquiline.