A poche ore dalla finale della diciassettesima edizione del Grande Fratello, un ex inquilino ha voluto chiarire la sua posizione in merito a Beatrice Luzzi. Stiamo parlando di Marco Maddaloni che, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, si è sempre schierato dalla parte degli “under”, sottolineando che gli “over” dovevano lasciare spazio ai più giovani.

Una volta uscito dal loft di Cinecittà (per suo volontà dopo la scomparsa del suocero), il judoka ha continuato a sostenere i ragazzi, soprattutto Perla Vatiero, con la quale ha stretto un legame particolarmente profondo. Considerata la potenza del suo fandom (i Perletti), la concorrente campana è considerata una delle papabili vincitrici, seconda solo a Beatrice Luzzi.

In considerazione del consistente appoggio fornito dal pubblico alle due protagoniste di questa edizione, i telespettatori sono in sostanza divisi in due fazioni: i Perletti e i Luzzers. Sui social, in queste ore che precedono la finale, anche gli ex geiffini hanno espresso la propria preferenza e, al riguardo, sta facendo molto discutere un tweet di un utente che ha condiviso lo screenshoot di un messaggio ricevuto da Marco Maddaloni (“organizzatevi per la guerra”). I fan di Beatrice hanno accusato il judoka di esseri schierato con toni decisamente eccessivi per un gioco.

Leggendo le critiche nei suoi confronti, Marco ha deciso di chiarire la sua posizione nel corso di una diretta su Instagram poi pubblicata sul suo profilo: "Tutti stanno pensando che questa è la diretta pre-finale, mentre invece, come ho messo nel titolo, è ‘chiarimento’, giusto per essere chiari. Infatti, a differenza delle altre dirette, la lascerò per un paio di giorni sul mio profilo in modo che tutte le persone che si stanno divertendo ad offendermi la guardino. Poi possono tirare le somme, possono continuare a offendermi e va bene, magari quelli che sono un po' in dubbio e vogliono capire, perché in tanti mi stanno chiedendo ‘Marco, come mai hai utilizzato quel termine contro Bea?’. Allora voglio un attimo spiegare la cosa.

E’ uscito questo tweet, era una conversazione privata, in cui una ragazza scriveva: ‘Anche papà Madda ci dà la carica, ci invita alla guerra, preparate le mail’. Sotto c’era questa scritta mia: ‘Preparatevi alla guerra’. Allora ragazzi, mi è arrivato questo video de La Casa di Carta con scritto ‘preparatevi per l’ultima battaglia’. Io ero il Professore, c’era Mirko, c’era Petrone, c’erano tutto quanti. Io l’ho ripostato ed ho scritto: ‘Preparatevi alla guerra’.

Prima di tutto non era inerente a nessuna guerra, per questo mi dispiace se ho offeso qualcuno con una parola del genere […] Io domani tiferò per una persona, due persone, ma se vince qualcun altro sono contento lo stesso, perché hanno fatto tutti quanti un percorso stupendo. Ci tenevo solo a precisare questa cosa perché mi sono arrivati tanti messaggi di persone che mi chiedevano perché volessi fare la guerra a Bea, ma non è così […]. Io penso che Beatrice abbia fatto un grandissimo GF, non ho nulla contro di lei”.