Anita Olivieri è stata senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello.

La 26enne romana ha trascorso ben sei mesi tra le mura della Casa di Cinecittà, durante i quali ha fatto spesso discutere per via del suo burrascoso rapporto con Beatrice Luzzi, per il legame con Giuseppe Garibaldi e, infine, per la storia con Alessio Falsone, per il quale ha deciso di archiviare la storia con lo storico fidanzato Edoardo Sanson.

Intervistata dai microfoni del Grande Fratello, l’ex gieffina ha parlato della sua esperienza nel reality e del rapporto con i suoi ex coinquilini: “Se dovessi nominare qualcuno, nominerei Simona Tagli per farle capire che lei è lì solo per strategia e che il suo ruolo non è poi così fondamentale nella Casa”.

Parlando, invece, del possibile vincitore, Anita, invece di parlare dei suoi amici, ha preferito porre l’attenzione su Beatrice, spiegando che secondo lei non vincerà il GF in quanto sarebbe troppo scontato: “Non credo che vincerà Beatrice perché credo sia troppo scontato, tutti si aspettano la sua vittoria. Secondo me non vincerà lei”.

La Olivieri ha poi parlato di Massimiliano Varrese, spiegando che secondo lei l’attore, nell’ultimo periodo, ha messo in atto una strategia: “Vorrei dire a Massimiliano che verso la fine sta un po’ giocando, sta mettendo in atto un po’ di strategia e avrei voluto vederlo un po’ più sincero e un po più trasparente, come penso che lui sia”.

Infine, Anita ha raccontato qual è il ricordo più bello che ha della sua esperienza nella Casa: “Il ricordo più bello purtroppo è quando sono andata in suite con Alessio, mi ha rovinato sei mesi di GF facendomi dimenticare tutti gli altri miei ricordi”.