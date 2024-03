Dopo la sua eliminazione al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Il bidello calabrese ha rivelato di provare qualcosa per Beatrice Luzzi, ed ha anche confessato che sta “rosicando” parecchio per non essere riuscito ad arrivare alla finale.

Garibaldi ammette: "Ero cotto di Beatrice"

“Sto bene. Se ci sono rimasto male? Abbastanza, perché ci speravo di arrivare alla fine, ero ad un passo e ci speravo tanto. Ho lottato con i più forti e questo mi fa onore. Andare in nomination con qualcuno più debole non mi piaceva. Ho voluto andarci con qualcuno di forte. Mi dispiace di non essere arrivato alla finale, perché mancava molto. Se mi davano per vincitore? Ho letto poco, non mi ritenevo il più forte, certo, avevo una buona percentuale di vittoria. Questo mi fa rosicare di più.

Per me è stata una bella esperienza, certo, ho sbagliato molte volte. Rivedere questi sbagli mi fa stare male. Qualcosa ho pagato. Dopo molti litigi con Beatrice… Da parte mia i sentimenti ci sono stati e anche lei era presa. I sentimenti c’erano e quindi parlo di relazione. Adesso si è spenta perché abbiamo avuto tanti litigi. Io mi sono difeso, ho difeso anche delle relazioni di amicizia, ho nominato Beatrice più volte. A livello umano e personale da lei ho appreso molto. Non ho mai avuto donne più grandi di me prima di lei. Se ero innamorato? Ero preso, poi lei è così intelligente. Ero cotto questo lo ammetto. Poi lei ha sofferto tantissimo il distacco e la chiusura.

Se spero che lei cambi idea adesso? Io ci proverò, non so cosa succederà. Vorrei rivederla e riprovarci. Perché spesso non l’ho difesa? Questo è vero ed è il mio più grande rammarico. Per conoscerla c’è bisogno di più tempo. All’inizio pensavo giocasse. Invece conoscendola meglio ho capito che era vera”.

Giuseppe e l’ammissione su Anita

“Se Anita si è messa in mezzo a me e Beatrice? Anita diceva che Beatrice giocava con me, questo è vero. Io in quei momenti dovevo proteggere la mia relazione. Devo dire che quando Anita si impunta è difficile farle cambiare idea. Beatrice ovviamente ha sofferto di questo. Io in quei momenti dovevo difenderla e questa ammissione devo farla. Ho sbagliato ed ho pagato. Penso di essere uscito anche per questo”.