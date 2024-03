E’ andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Già durante la divulgazione delle notizie in merito all’eliminazione degli allievi, e agli ospiti presenti in trasmissione, si è creato un polverone sulla De Filippi.

Tra gli ospiti della prima serata Giusy Buscemi, protagonista della prossima fiction Mediaset Vanina Guarrasi; Maurizio Ferrini; Enzo Iacchetti; Giobbe Covatta. Tuttavia già durante l'annuncio degli ospiti ci sono state reazioni sui social media, in particolare su Twitter/X. Alcuni fan del talent show hanno lamentato la scelta dei personaggi, considerati non famosi e soprattutto non talentuosi.

"Un inizio col botto insomma", è stato uno dei commenti ironici riguardo agli ospiti del serale, mentre altri followers hanno sottolineato l'assenza di nomi noti dello spettacolo. Insomma la “qualità” degli ospiti non ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo. Altri commenti sarcastici hanno riguardato il budget messo a disposizione per la produzione di Amici di Maria De Filippi. Troppo scarno per portare in studio personaggi di un certo livello.

Messaggi sarcastici du Twitter-X per la mancaza di veri e propri vip tra gli ospiti del serale

“I soldi veri e propri vengono spesi per Verissimo”, scrive un utente di Twitter X, riferendosi alla presenza della cantante internazionale Shakira nel salotto di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 oggi, domenica 24 marzo.

Nonostante le critiche e le aspettative del pubblico, sembra però che dai primi dati Auditel, Maria De Filippi e la sua nuova squadra del serale, tra allievi, ospiti, giudici e ballerini professionisti, abbia raggiunto un ragguardevole share, come del resto anche negli anni addietro. Questo dato sta a significare che gli appassionati del talent puntino più alle performance degli allievi che agli ospiti chiamati in studio.

C’è da chiedersi se dopo queste critiche Maria De Filippi cambierà registro e punterà sulla presenza in studio di veri e propri vip.