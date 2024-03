Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda a partire dal prossimo 8 aprile e che vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria.

Anche quest’anno, dopo diversi calciatori come, tra gli altri, Abdelkader Ghezzal, Totò Schillaci, Stefano Bettarini e Paul Gascoigne, i fratelli Maddaloni, l’ex pugile Clemente Russo e l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino (nelle vesti in inviato in Honduras), non mancherà la “quota” sportiva, che verrà rappresentata da una delle figure più rappresentative del nostro Paese. Stiamo parlando di Valentina Vezzali che, stando a quanto rivelato da TVBlog, dovrebbe sbarcare in Honduras.

Considerata una delle migliori schermitrici di sempre, Valentina Vezzali ha vinto praticamente tutto: nove medaglie alle Olimpiadi (di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo).

Come riportato dal noto portale, oltre alla Vezzali ci saranno nel cast anche l’attrice Maité Yanes, la rapper Beba, l’attore siciliano Francesco Benigno e Greta Zuccarello, ballerina vista a Ciao Darwin.