Lo sfogo di Anita Olivieri contro il suo ex fidanzato Edoardo Sanson potrebbe avere una ragione ben precisa. Stando a quanto da MondoTV24, ci sarebbe stato un intervento a sorpresa di lui durante l’ospitata dell’ex concorrente del Grande Fratello e di Alessio Falsone a Verissimo.

Eliminata ad un passo dalla finale, Anita Olivieri è tornata alla sua quotidianità e ha riabbracciato anche Alessio Falsone, uscito dalla Casa nel corso della puntata di giovedì 21 marzo.

Lo sfogo di Anita Olivieri

“Alla fine nella vita contano i fatti, a fatti anche io non riconosco più certe persone, pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti poi vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi ad un’agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo.

Chiedetemi chi è che non era la persona che pensavo. Tu sei chi sei indipendentemente da come vieni trattato, se cambi atteggiamento in base ad una situazione significa che reciti.

La verità è che il 90% delle persone nella vita vuole diventare ‘qualcuno’ poi c’è quel 10% che vuole fare show e non lo ammette. Alla fine si è fatta tanta fatica per crearsi qualcosa di proprio e poi ritrovarsi a lavorare grazie al merito di qualcun altro.

Per me è meglio così. Non è la prima volta che ci si fomenta davanti a rapporti con persone che per un motivo o per un altro hanno avuto un seguito, lo sanno bene queste persone, ora sanno solo meglio come muoversi, alla fine nessuno ti chiede di aprire il profilo. Vedremo le tarantelle, ma io alla fine lo sapevo già. Per questo sto”.

MondoTV24 ha fatto sapere cosa c’è dietro lo sfogo di Anita. L’ex gieffina è stata ospite a Verissimo in compagnia del suo attuale compagno Alessio e, durante l’intervista, Edoardo, il suo ex, è intervenuto a sorpresa con un videomessaggio dopo giorni di silenzio. Circostanza che avrebbe destabilizzato e non poco la Olivieri, parsa particolarmente infastidita come si evince dalla pubblicazione su Instagram del suo sfogo.

L’intervista andrà in onda oggi, domenica 24 marzo, su Canale 5.