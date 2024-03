A distanza di poco più di 24 ore dalla finalissima del Grande Fratello si insinuano i primi dubbi tra i finalisti e i concorrenti che sono arrivati ad un passo dall’esserlo.

Uno dei protagonisti di questa edizione è stato senza dubbio Giuseppe Garibaldi, la cui storia con Beatrice Luzzi ha fatto molto discutere. Il bidello calabrese e l’attrice, dopo il flirt iniziale, si erano allontanati per molti mesi, ma nelle ultime settimane i due erano tornati particolarmente vicini, tanto da far scattare anche un bacio di nascosto dalle telecamere (dietro ad un muretto in piscina). Tuttavia, c’è chi mette in dubbio il riavvicinamento di lui, secondo Perla Vatiero frutto di una strategia mirata ad ottenere consensi in vista della finale.

“Improvvisamente ritorna l’amore”, ha detto la fidanzata (o quasi) di Mirko Brunetti. Al riguardo, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi ha risposto a tono alla gieffina su Instagram: “Cara Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello, non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. il tempo abbia il potere di rivelare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce”.