L’avventura di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello è stata caratterizzati da continui alti e bassi, accelerate e brusche frenate. Dopo oltre due mesi di guerra fredda, l’attrice e il bidello calabrese avevano messo da parte le incomprensioni e il loro rapporto si era rasserenato, tanto che è scattato anche un bacio dietro ad un muretto in giardino. Nonostante ciò, però, Beatrice è stata molto chiara: “Non potrà tornare quello che c’era prima. Lui ha fatto cose imperdonabili e non posso fingere di nulla. È stato feroce in alcuni atteggiamenti e francamente non posso passarci sopra. Questo non significa che non provi del bene e che non sia affezionata a lui e a quello che abbiamo condiviso in tutto questo tempo”.

Nella puntata dello scorso giovedì, Alfonso Signorini ha chiesto alla Luzzi chi avrebbe voluto vedere trionfare tra Perla Vatiero e Garibaldi. “Io penso che andrà Perla in finale, perché è un personaggio di peso notevole e con lei vado molto d’accordo – ha risposto l’attrice -. Però dovendo scegliere chi preferirei vedere in finale dico Giuseppe. Questo perché ormai lui è la mia rovina e quindi devo dire lui se voglio essere onesta. Se lui ha fatto bene a scegliere Perla per il televoto? No, probabilmente avrebbe dovuto scegliere Letizia da portare con lui e Greta in sfida”.

Ad uscire è stato proprio Giuseppe, ma poco prima di aprile la porta rossa, il bidello ha abbracciato Beatrice le he ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Ascoltando l’audio si sente un chiaro: “Scusami”. La Luzzi, dal canto suo, gli avrebbe detto: “Anche all’ultimo mi hai fregato di nuovo, li mort*cci tua!”. Eppure, ci sono molti fan della coppia che sono sicure di aver sentito un “ti amo”, ed hanno addirittura rallentato l’audio per cercare di capire meglio.