Nel corso di queste settimane il giornalista Antonio Caprarica, durante le sue ospitate televisive, si è sempre mantenuto lontano dalle teorie del complotto sui reali d’Inghilterra, ribadendo che l’assenza dalla scena di Kate Middleton era certamente dovuta a problemi di salute.

A poche ore da video in cui la principessa del Galles ha rivelato di avere un cancro, Caprarica ad Andkronos ha spiegato che se il tumore fosse all’intestino la situazione sarebbe molto grave e giustificherebbe la privacy della principessa.

“L’annuncio della principessa Kate Middleton chiarisce molti punti, anche perché inizialmente Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di una malattia oncologica. In realtà, ora lei ha chiarito che c’è stato un prelievo di tessuti e un esame istologico ha rivelato purtroppo la presenza del cancro.

Se si tratta di un tumore all’intestino è una situazione molto grave. Si comprende quindi perché questa povera disgraziata abbia chiesto un po’ di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli. Sul piano personale sono profondamente rattristato. Tutta la situazione è stata gestita in modo pessimo. Probabilmente bisognava preparare meglio sin dall’inizio in modo graduale il popolo.

La monarchia al momento è uno spettacolo che poggiava su due star: re Carlo e la principessa Kate. La notizia della malattia di entrambi, che naturalmente tutti auspichiamo sia curabile in entrambi i casi, getta un’ombra molto seria e grave sulla monarchia”.