Tommaso Zorzi si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato che per lui il 2023 è stato un anno particolarmente difficile, nel corso del quale ha dovuto “ricrearsi un personaggio” e ha capito meglio su cosa deve focalizzarsi. Inoltre, ha svelato per la prima volta i motivi della rottura con Tommaso Stanzani, ed ha confessato di aver ritrovato l’amore.

“La relazione è finita sicuramente per colpa mia. Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alle cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto”.

Da qualche mese, Tommaso Zorzi si frequenta con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. L’ex vipone ha deciso di tenere la relazione lontana dalla luce dei riflettori: “Sto con un ragazzo da qualche mese e forse, per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. E’ un ragazzo normale, che non ha Instagram a cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta”.

Tommaso è pronto a debuttare come giurato a Cortesie per gli ospiti. Zorzi affiancherà Roberto Valbuzzi e Csaba Dalla Zorza e avrà il ruolo di giudicare le case dei concorrenti. E’ molto entusiasta di questa nuova esperienza ed ha confessato di trovarsi molto bene con i colleghi.