Anita Olivieri, una delle figure più controverse di questa edizione del Grande Fratello, ieri sera è finita a Striscia la Notizia al secondo posto della rubrica “Stetteguless”.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, Anita Olivieri si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche o a “premonizioni” mentre confabulava con alcuni coinquilini. Il sospetto è che l’ex gieffina fosse a conoscenza di questioni legate al dietro le quinte del reality show e, inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che avesse un rapporto preferenziale con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò ha contribuito inevitabilmente ad alimentare le chiacchiere, in quanto l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini non ha mai fatto nulla per placare queste dicerie, anzi le ha alimentate costantemente.

Ieri sera, la vicenda con protagonista Anita e questo misterioso autore è finita anche a Striscia la Notizia nella rubrica “Stetteguless”: “Al secondo posto, sul web non si parla che di Anita, fresca di eliminazione dal GF. La partecipazione al reality di questa concorrente dal nome risorgimentale – dice Gerry Scotti – ha fatto sorgere, anzi risorgere un dubbio agli internauti: era raccomandata? In rete c’è addirittura chi sostiene che la sua presenza nel programma dipendesse da una presunta relazione con un autore del GF con cui flirtava in diretta tv. Privilegi di cui la stessa Anita parlava tra il serio e il faceto. Insomma, una raccomandazione al Grande Fratello sarebbe una cosa atipica…”.

Dopo aver visto il servizio di Striscia la Notizia, sui social sono stati versati fiumi di champagne, visto che sono mesi che gli utenti sostengono che Anita avesse un rapporto privilegiato con uno degli autori e che finalmente sia lei che lui siano stati "smascherati". Altri, invece, si lamentano del fatto che il servizio sia stato mandato in onda solo ora che la Olivieri è stata eliminata e che il Grande Fratello si avvia alla conclusione.