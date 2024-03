La scelta di portare con sé al televoto Perla Vatiero, la concorrente che insieme a Beatrice Luzzi può contare sul fandom più numeroso e “potente”, si è rivelata fatale per Giuseppe Garibaldi, che è stato eliminato ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello.

Non appena gli è stato comunicato l’esito del televoto, il bidello calabrese ha pianto, ma Alfonso Signorini ha provato a consolarlo: “Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo. Però io ti dico – anche se non lo dovrei dire – che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello. L’unica consolazione è l’aperitivo che ti farai con Rebecca”.

Più sintetica Cesara Buonamici, che ha comunque fatto i complimenti a Giuseppe: “Mi sono commossa anche io. Tu sei l’uomo più buono e generoso di quella casa. La finale te la meritavi tutta, lo penso anche io e volevo dirtelo”.

Non appena uscito dalla Casa di Cinecittà, Garibaldi ha registrato una breve clip nella quale ha ammesso che non credeva che sarebbe uscito ad un passo dalla finale: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”.