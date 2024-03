Il video in cui si vedono Kate Middleton e il principe William all’esterno di un negozio di alimentari a Windsor continua a far discutere. In molti, infatti, credono che quella nel filmato sia la sosia della principessa del Galles, ovvero Heidi Agan. In questi giorni, la donna è stata corteggiata da decine di testate giornalistiche, e alla fine ha deciso di rilasciare un’intervista a TMZ, lo stesso sito che insieme al The Sun ha pubblicato il video in questione.

Heidi Agan ha smentito categoricamente di essere lei quella che si vede nel filmato diffuso on line lunedì scorso. La sosia ha infatti assicurato che mentre Kate e William facevano spesa al The Farm Shop, lei era al lavoro in una scuola di danza nel Northamptonshire.

Heidi Agan: "Quella nel video non sono io"

“Queste sono state giornate davvero folli. Tutti mi fanno le stesse domande e adesso ho deciso di rispondere. Le persone pensano che in quel video sia io e non Kate Middleton. Ho letto tutte le teorie del complotto che sono state fatte ultimamente. In effetti i miei account social media sono impazziti perché la gente pensa che sia io, ma non è così: ero al lavoro in quel momento. Non sono io e lo posso dimostrare. Ho anche il mio alibi. Quel giorno stavo lavorando presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire.

Quindi non posso essere io. Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall’intervento subito due mesi fa. Hanno detto chiaramente che era una cosa non semplice. L’interesse del pubblico lo capisco, ma tutto ha un limite. La principessa non è di proprietà pubblica e per quanto riguarda le cartelle cliniche ha diritto come tutti alla privacy. Vedrete che presto tornerà e sarà lei a parlare”.