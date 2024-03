Si aggiunge l’ennesimo capitolo alla saga sulla salute di Kate Middleton. Come rivelato dal Mirror, “un membro dello staff della London Clinic (l’ospedale dove la principessa del Galles è stata operata all’addome lo scorso gennaio, ndr) è stato sorpreso mentre tentava di accedere alle sue cartelle cliniche” per divulgare informazioni sulle sue reali condizioni. Il tabloid inglese aggiunge che, presso la London Clinic è stata avviata un’indagine interna.

La direzione della clinica si è rifiutata di rivelare da quanto tempo sia a conoscenza della violazione, e se qualcuno sia stato licenziato per questo. Il garante dei dati, l'Information Commissioner's Officer, ha comunque confermato al Daily Mail di aver “ricevuto una segnalazione di violazione” e di essere in procinto di valutare le informazioni fornite. Fonti interne alla clinica hanno poi detto al Mirror che “tutto il personale medico è scioccato dal fatto che un collega fidato abbia potuto compiere una simile violazione della fiducia e dell'etica medica”. E che “questa grave violazione della sicurezza è incredibilmente dannosa per l'ospedale, data la sua reputazione senza macchia per la cura dei membri della famiglia reale”.

Kensington Palace, contattato da People per ulteriori spiegazioni, si è limitato a una brevissima dichiarazione: “Questa è una questione che riguarda la London Clinic”. Secondo il Mirror, ad ogni modo, Kate Middleton sarebbe stata subito informata del fattaccio che ha trasformato in “spy story” la saga sulla sua salute, con le ormai note teorie del complotto che continuano a tenere banco sui social anche dopo la diffuzione del video in cui si vede la principessa, serena e sorridente, che fa la spesa in un minimarket a Windsor con il principe William.

Kate potrebbe farsi vedere la domenica di Pasqua, unendosi alla royal family per la tradizionale passeggiata a Windsor verso la Cappella di St. George. Ma il ritorno in scena vero e proprio dovrebbe avvenire alla fine delle vacanze pasquali dei suoi tre figli, che rientreranno alla Lambrook School il 17 aprile.