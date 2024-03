A poco meno di 24 ore dal fuori onda di Piergiorgio Giacovazzi al TG 2, è arrivata la replica di Fiorello nel corso di Viva Rai 2. Il conduttore ha deciso di dire la sua in merito alla gaffe fatta dal giornalista che, credendo di non essere più in onda, ha commentato in maniera decisamente discutibile un video in cui appariva la figlia di Fiorello, Angelica.

“Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno. […] – ha spiegato Fiorello -. Piergiorgio aveva detto ‘questa’. Mia figlia si chiama Angelica Fiorello Questa. Se disgraziatamente danno a Sanremo a mia figlia e lo fa insieme a Morgan, a me tocca andare a Sanremo. Puoi dire di no a tua figlia? Ci siamo chiariti, i fuori onda capitano”.

In seguito, Fiorello ha montato ad arte un finto fuori onda: “Ma xche due cog**ni! Ma avete sentito del figlio di Amadeus’ Gli vogliono dare la direzione del Tg2, ma è follia. Sì proprio al figlio di Amadeus. Ma stiamo scherzando?! Non è giusto. Solo perché è figlio di Amadeus. Adesso dico una cosa, perché queste cose bisogna dirle. La Nove mi vuole! Se ci vado? Certo che andrò. E poi vi posso dire? Se ad Angelica offrono otto programmi invece che dodici mi va bene lo stesso, io ci vado, ma che me frega a me. Ma andatevene a fare...”.