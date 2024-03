Nei mesi scorsi sono iniziate a circolare voci circa una presunta sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice, però, aveva smentito i rumor: “Rispondo dicendo che mentre venivano pubblicati questi gossip, Pier Silvio mi mandava dei fiori”.

Adesso, però, Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezione secondo la quale al timone del talk pomeridiano di Canale 5, a partire dal prossimo settembre, potrebbe arrivare un volto noto del giornalismo nostrano, ovvero Cesara Buonamici, attuale opinionista del Grande Fratello. La giornalista del TG5 è stata più volte ospite di Myrta Merlino per commentare l’attualità e soprattutto le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

“Ave Cesara. I dati di ascolto parlano chiaro: Pomeriggio cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale.

Costretta a una svolta trash con accenti ‘d’ursiani’ per accalappiare le casalinghe orfane del “caffeuccio” e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”.