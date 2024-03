Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 18 marzo, Alfonso Signorini ha deciso di portare scompiglio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il conduttore ha mostrato alla gieffina alcune foto (pubblicate dal settimanale Chi) che ritraggono il fidanzato ad una serata a Napoli in compagnia di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Le immagini, vuoi o non vuoi (cit.), hanno suscitato la gelosia della concorrente campana.

“Adesso ti faccio vedere una cosa interessante. Tu dici ‘spero che Mirko non sia stato con nessun’altra’. Però non è che lui la domenica va a messa, fa gli gnocchi con la mamma o fa i compiti. Mirko va in giro, si diverte com’è normale che sia per un bel ragazzo della sua età. Ecco come passa le sue serate. Qui è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”.

Durante una pausa pubblicitaria, Sergio D’Ottavi ha fatto notare un dettaglio a Perla: “Sai cosa ho notato prima? Che nella prima foto aveva un cocktail, nella seconda un’altra bevuta. Quindi la cosa tra loro è durata un po‘”.

Subito dopo è scattata la gelosia della Vatiero, che ha parlato di “Mirko senza nulla sotto la giacca” e della “ragazza famosa”, per poi aggiungere: “Amore, se fa qualcosa non gli conviene tornare. Aveva più cocktail? Ora gli dico questo ad Alfonso. No, ma l’avevo notato anche io questo dettaglio. È vero, aveva due cocktail diversi e le foto erano in posizioni diverse. Ma anche io c’avevo fatto caso, mica sono una sprovveduta. Mo gli dico tutto ad Alfonso. Quella è stata proprio una serata di grandi conversazioni. Ma è vero, ma lo so che è così”.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un nuovo retroscena. Stando a quanto rivelato da Deanira Marzano, Perla sarebbe scoppiata in lacrime nella notte: “Perla in lacrime nella notte per le foto che le hanno mostrato in puntata del suo fidanzato in compagnia dell’ex velina”.