Prima la sfuriata mattutina con annesse urla, offeso ed uno spazzolino spezzato, poi la crisi notturna: ieri non è stata affatto una giornata semplice per Alessio Falsone.

Al termine della puntata del Grande Fratello di ieri sera, che ha visto anche l’uscita di Anita Olivieri, il concorrente si è isolato ed ha avuto un crollo. Il gieffino ha iniziato a camminare in maniera frenetica tra il bagno e il salone, poi è uscito in giardino e si è sfogato (parlando da solo) dicendo di voler abbandonare la Casa: “Io vado. Voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un c***o. Ma vaff***lo va, basta. Dai ma va****ulo”.

Nel corso della puntata del 14 marzo, Alessio si era detto pronto a lasciare il programma se Anita Olivieri fosse stata eliminata: “Sì, se esce me ne vado anche io. La penale? Non mi importa, rinuncia al cachet, ma esco con lei e ce ne andiamo. Non ho nessun problema a farlo, posso uscire subito se lei viene eliminata”. Stando allo sfogo di ieri, però, il gieffino si è lasciato convincere (forse da Anita e dagli autori) a rimanere in casa.

Una settimana fa, Alessio aveva già minacciato voler abbandonare il reality: “Io mi sono già divertito abbastanza, ho fatto le mie cose, la mia esperienza. Ho anche fatto amicizie e me le porterò fuori, sono davvero appagato. Fuori ho la mia vita, i miei amici e la famiglia e torno da loro. Chi me lo fa fare di restare? Prima mi mettono in mezzo a cose assurde, poi la sorella di Perla che mi dà del pagliaccio, poi Mirko che continua e ora gli aerei contro. Maddaloni che mi dice di stare lontano da Perla. Ma di cosa? A me lei non è mai interessata. Non capisco perché ha buttato questo carico su questa situazione. Me ne voglio andare via sono pieno. Voglio andare fuori dai cog***i. Pago quello che c’è da pagare e vado via. Con me hanno proprio sbagliato tutto. Io li appendo tutti e vado via subito”.