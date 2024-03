Mirko Brunetti, in una delle ultime serate trascorse a Napoli, ha passato del tempo con Shaila Gatta, e le foto dei due sono finite sul settimanale Chi e mandate in onda nell’ultima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione per avvisare Perla Vatiero: “Eccolo che si diverte a una festa con l’ex velina di Striscia. Lei non lo mollava e lui non ha mollato lei”.

Eppure, circa un mese fa, Shaila Gatta non ha parlato di Mirko Brunetti in termini propriamente lusinghieri. L’ex velina di Striscia la Notizia, in una puntata di 361 Lounge, ha infatti dichiarato: “Da premettere che io non ho stima per gli uomini in generale, però adesso stiamo parlando del Grande Fratello e mi attengo a quello. Questo Brunetti è il tipico ragazzetto di oggi. Cosa intendo? Sì, il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione. Poi però è uscito dalla casa del GF e adesso si è ricordato che ha un carattere. Per me gli uomini così…

Oddio ma Alex Belli ha un piede enorme. Giuro, non riesco a non guardare le sue scarpe. Sto da tre ore che vedo qui e vedo il piede gigante, ma hai un 50? Mano e piedi? No, non voglio sapere altre cose tue non mi interessano.

Guardate che se il GF non spingeva Mirko, lui non faceva nulla, perché dorme. Se ha i piedi piccoli? Non sono come quelli di Alex. Lui è come gli uomini di oggi, sono delle dive che si fanno corteggiare. poi la Vatiero si è esposta con lui, lei merita un uomo alla sua altezza, non un ragazzino senza coraggio. Lei prova amore, ma lui secondo me sta usando la cosa e gli piacciono le telecamere”.