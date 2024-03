Nella giornata di ieri, una fonte vicina alla royal family ha assicurato che Kate Middleton e il principe William si sarebbero fatti vedere insieme in una foto che avrebbero condiviso sui social per il compleanno del piccolo Louis. In realtà, i due principi sono stati visti a Windsor e il video è stato pubblicato dal The Sun e da TMZ. Eppure in molti sono convinti che quella nel filmato non sia la vera Kate.

L'avvistamento di William e Kate

“L’ avvistamento di cui parlavano i media britannici è reale. Noi di TMZ abbiamo dato una prima occhiata a questo video esclusivo. Kate e William stavano visitando un’azienda a circa un miglio dalla loro casa a Windsor, si tratta della Windsor Farm Shop. Dei testimoni oculari li hanno visti felici e hanno aggiunto che avevano già fatto visita a questo luogo in passato. Lei è sembrata molto serena.

La nostra fonte ci ha detto che la principessa sorrideva, era felice, rilassata e in salute mentre passeggiava con il marito e che i due non sembravano affatto preoccupati o tesi nonostante il periodo complicato. Il The Sun ha anche detto che la coppia ha passato il sabato con i figli, anche se i tre bambini non erano con loro nella gita fatta a Windsor”.