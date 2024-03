L’improvvisa e misteriosa scomparsa dalla scena pubblica di Kate Middleton e Re Carlo III sta avendo risonanza a livello globale. Il cancro del sovrano e la malattia (si parla di ileostomia) della principessa del Galles hanno sconvolto gli equilibri a Buckingam Palace, lasciando tutto nelle mani del principe William e della regina Camilla.

Nelle ultime ore è circolata addirittura la voce secondo la quale qualcuno nella Royal Family sia in gravi condizioni di salute o che, addirittura, Re Carlo III sia morto. Sui social gli utenti hanno dato vita a illazioni inverosimili, dal logo della BBC cambiato in nero alla foto della bandiera di Buckingham Palace a mezz’asta. Si trattano, in realtà, di indiscrezioni totalmente prive di fondamento.

Nelle ultime ore è diventata virale su X (ex Twitter) l'indiscrezione fasulla secondo la quale Re Carlo III sarebbe morto. I media russi riportano che la notizia sarebbe stata lanciata da un canale Telegram russo di nome Mesh, che avrebbe condiviso uno screenshot ritoccato attribuendolo a Buckingham Palace. Questa immagine ha scatenato un flusso di post fuori controllo, contenenti una serie di segnali che avrebbero avvalorato la tesi sulla morte del Re. Dal logo della BBC alla bandiera a mezz'asta diventata virale: dietro tali “indizi” non c'è nulla di vero.

Su X nelle ultime ore è circolata anche la foto della bandiera a mezz'asta su Buckingham Palace che indicherebbe sempre un segno di lutto. Anche in questo caso, si tratta di una notizia fake. Confrontando la foto in questione con quelle scattate dagli utenti social che si trovano al momento sul luogo, la bandiera risulta essere al suo posto. Potrebbe dunque trattarsi di una foto vecchia, scattata dopo la morte della Regina Elisabetta.

Visto quello che sta succedendo, Kate Middleton e Re Carllo III sarebbero pronti a tornare in pubblico quanto prima. La principessa del Galles, stando a quanto rivelato da Sunday Times, potrebbe parlare del suo stato di salute dopo Pasqua. Anche il sovrano desidererebbe tornare agli impegni pubblici, e il Daily Mail fa sapere che, qualora le condizioni di salute glielo permettessero, potrebbe partecipare al Trooping the Colour in programma per il prossimo giugno.