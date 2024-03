Un’assenza dalle scene temporanea dovuta ad un’operazione all’addome si è invece trasformato in un mistero “reale”. Lo scorso gennaio, l’ufficio stampa del Principe William e di Kate Middleton aveva annunciato che la principessa del Galles era stata ricoverata per un intervento e che, entro il mese di marzo, sarebbe tornata a svolgere incarichi ufficiali. Tuttavia, la sua prolungata assenza dalla scena pubblica, non ha fatto altro che alimentare possibili teorie complottistiche e ipotesi sulle condizioni di salute di Kate.

Nelle ultime ore è spuntata una nuova supposizione: “La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto”. A scriverlo sulla sua pagina è Jessica Reed Kraus, seguitissima blogger statunitense, nota per rivelazioni su personaggi pubblici (che si sono spesso rivelate esatte).

“Non volevo condividere quest'informazione su Kate a meno che non fosse stata confermata da almeno una seconda fonte. Ora ho tre conferme. La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos”.

L'indiscrezione riportata da Jessica Reed Kraus è comparsa poi anche su un'altra pagina Instagram che si occupa di reali, @fromberkshiretobuckingham. A gestire l'account è Jane Barr che, riprendendo la notizia, ha aggiunto: “Ciao Jane. Sono certo che hai già ricevuto questo messaggio, ma il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale”.

L'ileosotomia è un intervento chirurgico che consiste nella deviazione di una porzione dell'intestino tenue – l'ileo – attraverso un'apertura sull'addome a cui successivamente deve essere applicato un sacchetto esterno.