Si infittisce il mistero su Kate Middleton. La famiglia Reale avrebbe già sguinzagliato alcuni insider che sul Sunday Times hanno rassicurato i sudditi e anche annunciato l’uscita di una nuova foto della Principessa del Galles.

“In un lungo articolo pubblicato sul Times, amici e ‘fonti ufficiali’ della casa reale hanno spiegato a suon di virgolettati cosa starebbe accadendo a casa dei principi del Galles - si legge sul Fatto Quotidiano -. Pare anche che i principi del Galles, che sono stati descritti come ‘scossi e affranti’ per lo tsunami di questi giorni. Sembra però che siano intenzionati a riprovarci. In occasione del sesto compleanno del piccolo di casa, l’incontenibile Louis, il 23 aprile la famiglia pubblicherà un altro scatto. Ancora non è chiaro se sarà sempre Kate ad occuparsene o se lo scatto verrà affidato ad un professionista”.

Parla la fonte vicina alla famiglia reale

“Kate apparirà in una nuova foto il mese prossimo, questo per celebrare il compleanno di suo figlio, il principe Louis. Lei e il marito apprezzano l’amore e l’affetto del pubblico per i loro figli e sanno che c’è un desiderio pubblico di vederli nel giorno dei loro compleanni.

Ancora non è stato deciso se lo scatto sarà un affare di famiglia o se verrà assunto un fotografo professionista. Kate sa di quello che è accaduto dopo la pubblicazione del suo ultimo scatto. Però il suo intento era solo quello di portare un po’ di gioia con un’immagine condivisa per la festa della mamma.

Lei sapeva bene che tutti avrebbero analizzato attentamente lo scatto, ma non aveva nulla di strano da nascondere. Erano solo piccoli ritocchi, perché le piace cercare di far sembrare la famiglia al meglio. Non c’è nulla di strano dietro a quell’immagine”.