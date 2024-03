Per quale motivo Kate Middleton è letteralmente sparita dai radar da quanto, lo scorso gennaio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome? Il mistero si è infittito ulteriormente dopo la pubblicazione della foto con i figli condivisa sui social in occasione della festa della mamma. Uno scatto copiato e incollato tra intelligenza artificiale e Photoshop.

Ma come mai la Principessa del Galles è sparita dalle scene? A rispondere a questo interrogativo è stata Jessica Reed Kraus, giornalista e influencer che già in passato aveva dato esclusive – poi rivelatesi vere – su Britney Spears e Jhonny Deep.

“La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos”.

Come riporta anche Vanity Fair, la giornalista avrebbe avuto “quattro fonti” in totale. “Jessica Reed Kraus ha dimostrato di disporre di fonti innumerevoli e molto vicine alle persone famose e in questo caso scrive di aver saputo la notizia da un informatore nel Regno Unito, confermato poi da altri tre”.

E ancora: “La notizia riportata da Jessica Reed Kraus viene ripresa anche da un’altra pagina Instagram molto autorevole dedicata ai reali britannici, @fromberkshiretobuckingham, gestita dall’avvocatessa americana, Jane Barr, la quale a sua volta scrive di aver saputo la stessa notizia da altre fonti personali e riporta questo messaggio: ‘Ciao Jane. Sono certo che hai già ricevuto questo messaggio, ma il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale’”.