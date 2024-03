Lo scorso gennaio, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare la scuola di Amici. Ieri, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha svelato i reali motivi che l’hanno portata ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi. L’ex allieva ha spiegato che le mancavano troppo i suoi affetti, ma soprattutto che stava attraversando un periodo particolarmente duro e aveva anche smesso di mangiare. Mew, infatti, ha ammesso di avere dei problemi alimentari.

“Non è stato un periodo facile, devo essere sincera, è stato un po’ tormentato. Anche adesso sono ancora alla ricerca di me stessa. Mi ha fatto bene tornare a casa, con la mia famiglia ho un bel rapporto. Tornare mi è servito tantissimo. Non riuscivo a stare lontano dai miei familiari e sentivo questo bisogno. Per questo ho preso questa decisione”.

Mew, i motivi che l'hanno spinta a lasciare Amici

“Mi sono emozionata tanto a rivedere i miei amici. Rivederli è stato bellissimo. Tornare lì è stato forte, quella è stata casa mia per un po’. Un’emozione che non ho avuto nemmeno quando cantavo lì. Rivedere i professori, Maria, i ragazzi, mi ha caricato di un’energia assurda. Mi dispiace non aver continuato questo percorso. Sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose.

Purtroppo anche nei momenti belli succedono delle cose che ti bloccano. Ho ascoltato me stessa. Non potevo continuare e sapevo che non sarei più risalita se avessi continuato a riempirmi di negatività. La cosa brutta non è nata nella scuola Io avevo avuto già periodi bui e brutti. Mi sono portata tutto dietro negli anni. Una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti e non pensavo alle cose brutte. Poi mi sono ambientata e ho iniziato ad essere triste, nonostante fosse tutto apparentemente bello. Ho capito che stavo andando verso una cosa che mi sarebbe pesata. Ho pensato che la cosa giusta fosse mettere in primo piano me. Prendere quella scelta mi è pesato.

Non riuscivo più a mangiare. Ho problemi alimentari, lì non avevo fame e non avevo voglia di mangiare. Non stavo vivendo un bel momento fisicamente e mentalmente. Per me infatti è importante parlare anche di salute mentale”.