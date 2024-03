Una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati della nota serie tv Rai, Mare Fuori.

Il finale aperto della quarta stagione di Mare Fuori ha lasciato diversi interrogativi, il primo fra tutti la morte o meno di Edoardo Conte, chiuso nel sotterraneo del cimitero.

Di Edoardo viene mostrato il volto insanguinato, dopo essere stato colpito. Ci sarà o meno nella quinta stagione? A dare una risposta è lo stesso Matteo Paolillo: “È stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo”.

Queste parole non lasciano spazio ad interpretazioni diverse, Edoardo non ci sarà più in Mare Fuori 5.

Probabilmente il motivo dell’addio è dovuto anche agli altri impegni che l’attore Matteo Paolillo sta portando avanti, che vanno al di là della tv e del cinema-teatro.

Il romanzo di Matteo Paolillo “2045”

Matteo Paolillo, oltre ad essere anche un bravo cantante, sarà in libreria con il suo primo romanzo dal titolo “2045”, in cui il giovane attore si esprime e manifesta la sua arte e la sua sensibilità. Vengono fuori diverse sfaccettature del suo carattere e del suo talento. “Si intitola 2045 e il tema è il rapporto con la tecnologia, il rischio di allontanarsi dalle proprie emozioni e da ciò che ci rende umani - racconta Matteo -. Questo tema è molto vicino ai giovani che sono tanto legati ai social e alla tecnologia e tendono così a dimenticare che, aldilà del virtuale, c’è un mondo reale da non trascurare”.

A questo punto sorge spontanea la domanda. Matteo abbandonerà per sempre la tv per la carriera di scrittore? O questa è solo una parentesi della sua vita? Una domanda a cui le fan vorrebbero una risposta, ma che al momento Matteo Paolillo non dà.