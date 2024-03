A cura della Redazione

Circolano in rete continui video della serie popolare di Netflix, che ha appassionato milioni di persone arrivando così alla quinta stagione.

Sul web è apparsa una nuova foto che ha letteralmente estasiato tutti. Grazie a questa foto i fan accaniti di Stranger Things scoprono in anteprima il ritorno di David Harbour nei panni di Hopper, uno dei personaggi più amati della saga prodotta da Netflix.

Decisamente cambiato rispetto alle prime stagioni. David Harbour ora ha la barba, un dettaglio che dimostra quanto tempo sia passato dall'ultima volta che abbiamo visto questi personaggi nel finale della quarta stagione, e che anticipa un vero e proprio salto temporale rispetto all'ultimo episodio andato in onda su Netflix.

Stesso cambiamento per gli altri personaggi. Tutti molto più maturi e diversi rispetto al gruppo di ragazzini delle prime stagioni. La stessa Undici interpretata dall’attrice Millie Bobby Brown.

Per quanto riguarda quest’ultima, i fan possono stare tranquilli, lei ci sarà. Donna ormai matura ovviamente ma interpreterà ancora una volta l’eroina dai superpoteri Undici.

Questa dovrebbe essere l’ultima esilarate ed emozionante stagione di Stranger Things.

A tal proposito, sempre David Harbour in precedenza aveva anticipato un finale molto emozionante per Stranger Things 5, che giungerà a conclusione dopo una lunga attraversata iniziata nel 2016 con l’approvazione di critica e di un vasto ed eterogeneo pubblico.

Non consociamo ancora i dettagli della trama. Sul web le notizie che circolano sembrano anticipare che questa stagione sarà molto meno fantastica e irreale e molto più sentimentale a tratti drammatica. Sarà tutto concentrato sulla via dei protagonisti post eliminazione quasi definitiva del sottosopra.

Ma questo non convince i fan. Una serie fantastica non può diventare sentimentale. Sicuramente il sottosopra e i mostri che ne arrivano saranno eliminati in questa ultima stagione.