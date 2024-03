Ad un passo dalla conclusione del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha tracciato un bilancio della sua esperienza come opinionista nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

In un’intervista rilasciata a Libero, la giornalista del TG 5 ha rivelato che le mancherà commentare le vicende degli inquilini. Invece, in merito ad un suo rinnovo nelle vesti di opinionista, la Buonamici si è detta disponibile, ma ha anche detto che la decisione spetta a Mediaset. Cesara ha poi parlato del suo rapporto con Signorini, confessando che grazie a questa esperienza è migliorato.

“Se rifarò questa esperienza anche per la prossima edizione? In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto. Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire. Tornare? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene. Se sono contenta che finisce? Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…

Come hanno reagito i colleghi a questa esperienza? La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun.

Come è cambiato il rapporto con Alfonso Signorini? È migliorato. Ci conoscevamo, ma collaborare assieme ha prodotto un affiatamento necessario in un programma del genere”.