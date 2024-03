Manca esattamente una settimana alla finale del Grande Fratello. Questa sera andrà in onda la terzultima puntata di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, e TVBlog fa sapere che ci sarà una doppia eliminazione. La Casa più spiata d’Italia, infatti, è ancora troppo affollata, e a soli sette giorni dal fatidico spegnimento delle luci, ci sono in gioco ben 13 concorrenti. Dunque, oltre alla sfida tra Anita Olivieri, Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, ci sarà anche un televoto flash. Ma non ci saranno solo due eliminati, ma verrà proclamato anche un terzo finalista che raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Grande Fratello, le anticipazioni

“Intanto domani sera va in scena la terzultima puntata di questa edizione ed è tempo di anticipazioni del Grande Fratello. Una puntata che si annuncia piena di emozioni e colpi di scena. Sono previste infatti ben due eliminazioni. Due concorrenti dovranno quindi lasciare, seduta stante, definitivamente la casa dalla porta rossa - si legge su TVBlog - Non solo, nel corso della puntata di domani sera verrà scelto anche il terzo finalista che si giocherà, insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin, la vittoria finale di questa edizione del popolare reality show di Canale 5 nella finalissima di lunedì prossimo, 25 marzo 2024. Sei mesi di riposo, poi in autunno il ritorno del programma condotto da Alfonso Signorini, con nuovo cast annesso e nuova location in arrivo. Basteranno sei mesi al reality di Canale 5, inteso proprio come essere umano, per ricaricare le batterie? Pensiamo di si, altrimenti poi Publitalia si arrabbia”.

Nella casa i concorrenti si aspettano che ci possano essere più eliminati in queste ultime puntate. Paolo Masella in particolare ha detto: “Magari fanno un televoto che chiude in serata. Se finiamo insieme io e Letizia è probabile che uno dei due vada via. Perché il nostro pubblico, che è ampio, deve comunque dividersi per votare entrambi. In quel caso se succede spero di uscire io domani sera”.