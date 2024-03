Manca ormai poco più di una settimana alla finalissima del Grande Fratello, e nella Casa i concorrenti vedono il traguardo all’orizzonte. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è sicuramente Perla Vatiero, che per mesi è stata al centro dell’attenzione mediatica prima per il triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti e poi per il ritorno di fiamma con il ristoratore rietino. Nelle ultime ore, la concorrente campana ha commesso uno scivolone che ha fatto storcere il naso ai telespettatori.

Venerdì sera, gli autori hanno organizzato un party in suite per sole donne, durante il quale hanno fatto il loro ingresso degli avvenenti ballerini cubani. Nel raccontare ad Alessio Falsone quanto accaduto durante la festa, Perla ha commesso uno scivolone ed ha pronunciato la N-word: "Ieri c'erano i n*gri...". Tuttavia, nel giro di pochi istanti, la gieffina si è prontamente resa conto dell’errore e si è immediatamente corretta. Ciò nonostante, la frase pronunciata dalla Vatiero non è passata inosservata e sui social è scoppiata una nuova polemica. In molti hanno chiesto la squalifica della concorrente, ma difficilmente verranno accontentati.

Durante questa edizione, infatti, si son verificati diversi episodi controversi (come bestemmie e reiterate violazioni del regolamento), ma gli autori non sono mai intervenuti se non con qualche blando provvedimento. Difficile ipotizzare, quindi, che ad otto giorni dalla finale, Perla possa essere squalificata.