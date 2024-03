Ieri sera, il Grande Fratello ha organizzato un party a tema vecchio west. Durante la notte, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono rimasti soli, e il bidello calabrese si è lasciato andare a delle confessioni importanti nei confronti dell’attrice.

Visibilmente commosso, Giuseppe ha ammesso di aver fatto degli errori durante questi mesi: “Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente. Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male. Avrei fatto di tutto. Ti avrei dovuto difendere in diretta davanti a tutti. Dovevo ritirare tutto quello che di brutto avevo detto di te. Dovevo prendere posizioni, lottare per te e stari accanto, invece non l’ho fatto. Dovevo proteggerti. Come ho fatto a sbagliare così? Non lo so. Però so che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto e lo dichiaro ancora. Tutto mi portava a te. Perché ho fatto così? Alcune volte comunque i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli. Tu sei perfetta stasera...”.

Garibaldi ha poi chiesto a Beatrice: “Secondo te ci mancherà tutto questo? E nei momenti di nostalgia, tu cosa farai?”. “Ogni tanto sì, ci mancherà – ha risposto la Luzzi -. Vuoi che ti dica che ti chiamerò? […] Comunque stasera è la prima volta che siamo soli, è bello”.