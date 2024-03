Una giovane coppia, molto seguita e amata dal pubblico di Uomini e Donne, ha sconvolto il web a causa di una presunta crisi.

I due si conoscono negli studi di Cinecittà grazie al talk di Maria De Filippi. Dopo mesi decidono di continuare la loro conoscenza a telecamere spente. Parliamo di Alessio e Lavinia. I due molto innamorati sembrano oggi in piena crisi.

I rumors hanno scatenato l’ira del web, perché da un lato circolano in rete foto dei due in atteggiamenti sempre più intimi, dall’altra voci sempre più certe di rottura del loro rapporto.

Già alcuni mesi fa sul web girava voce di una crisi, voce che venne zittita immediatamente dalla coppia. Smentita, invece, che oggi non arriva, anzi. Sono proprio le foto sui social a “tradire” e confermare questa crisi.

Gli indizi che fanno pensare ad una crisi tra Alessio e Lavinia

Infatti da qualche tempo né Alessio né Lavinia hanno condiviso stories o immagini insieme. Addirittura in occasione del conseguimento della laurea da parte di Lavinia, lei appare sulle foto da sola, senza il suo fidanzato. L’ultima foto in cui la coppia è insieme risale ad almeno 4 settimane fa, cioè poco dopo San Valentino, quando però Alessio e Lavinia sembravano ancora innamorati.

Il famoso esperto di gossip Amedeo Venza scrive: “Una coppia che non è mai stata in hype pare che sia mezza scoppiata… Lei troppo gelosa, ossessiva. L.A”. Naturalmente le iniziali hanno subito fatto pensare a Lavinia e Alessio, anche se non c’è certezza perché come detto in precedenza non vi sono conferme o smentite da nessuno dei due. Ecco perché il web è in agitazione.

La maggior parte delle coppie nate ad Uomini e Donne hanno sempre comunicato la loro rottura sui social in onore di quello che i fandom chiamano “rispetto per i followers”.