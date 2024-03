La faida tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri ha acceso questa edizione del Grande Fratello. Nel corso di questi mesi, non sono stati solo gli inquilini a schierarsi dalla parte dell’una o dell’altra, ma anche personaggi televisivi ed ex vipponi hanno detto la loro.

Giaele De Donà, protagonista della passata edizione del GF Vip, ha detto la sua sulla concorrente romana durante 361 Lounge: “Tra Bea e Anita c’è proprio antipatia. Secondo me è soprattutto quello. Non dimentichiamoci le cattiverie dette su Beatrice. Da che parte sto? Tra le due io sostengo decisamente Beatrice, è una donna forte, ha fatto un bellissimo percorso. Lei è molto intelligente. Preferisco lei ad Anita, che invece come personaggio, ma anche come persona non mi piace. La vedo troppo superficiale sotto tanti punti di vista, snob, non mi piace proprio. Come persona non mi dà un bel feeling devo ammetterlo. Che sia una giocatrice ok, ma non mi piace assolutamente”.

L’ex vippona ha però aggiunto di credere alla storia tra Anita e Alessio Falsone: “Su Anita e Alessio ci credo, questo lo devo dire. Come mai? Per chiudere una relazione di dieci anni bisogna essere davvero interessati. Dentro la casa non è che ti dimentichi di quello che hai fuori, ma perdi un po’ la lucidità. Tante volte quando sei lì dentro quella diventa la tua vita e ti lasci andare. Io ho avuto un’esperienza simile, avevo un marito fuori e avevo perso la lucidità. Com’è andata a finire con mio marito? Che non ho più un marito. No, non ho divorziato, ma ci siamo presi una pausa. Sì, ha contribuito l’esperienza dentro la casa“.