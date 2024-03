Lo scorso mese, Greta Rossetti aveva rivelato a Paolo Masella e Letizia Petris di essere venuta a conoscenza del fatto che tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sarebbe accaduto qualcosa di molto intimo sotto le coperte. L’ex tentatrice sosteneva che durante una gita fuori dalla Casa del Grande Fratello, il modello le avrebbe raccontato cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi” sull’attrice.

A distanza di moltissimo tempo, nella puntata di giovedì 14 marzo Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento chiedendo spiegazioni a Greta la quale, però, ha detto di non ricordare nulla. Per questo motivo, il conduttore ha mandato in onda una parte del filmato in cui la Rossetti racconta tutto a Paolo e a Letizia. Gli autori, però, hanno deciso di censurare il video per non mettere troppo in difficoltà i concorrenti, visto che il discorso era particolarmente “intimo”.

“Noi abbiamo voluto mandare questo video, perché poi voi qui con noi dite ‘no, non ho detto niente, non ricordo, non è successo nulla’ – ha spiegato Signorini -. Poi si scoprono altre cose e noi passiamo per folli. Noi abbiamo volontariamente interrotto quell’audio perché poi dopo andava a toccare argomenti molto intimi sui quali non vogliamo entrare. Però non si trattava di manipolazioni sulle nomination o per fare strategie. Letizia, tu che ti ricordi di questa conversazione, sai bene che queste rivelazioni non si rifacevano alle manipolazioni per le nomination, giusto? Quindi mi fa un po’ strano. Se Vittorio decide di non rendere pubblica la cosa accettiamo le sue parole”.

Nella parte censurata del video si sente Greta che dice: “Ragazzi è peggio di come pensavate. Lui mi ha detto tutto. Ha paura di quello che direbbero fuori”. A quel punto Paolo è intervenuto: “Però dovevi dirgli che se questa cosa viene fuori non è lui che passa male, ma lei”. Poi ha preso la parola Letizia: “Esatto, non passerebbe male lui, però capisco che provi vergogna. Però ora guardate me e capitemi… io ho pensato che sia successo questo (fa dei gesti con le mani, ndr). Si tratta di questo quindi?”. A quel punto Greta ha risposto: “Lui mi ha detto che mai… cioè, mi ha detto il contrario. Quello sì, al contrario… a lui”.

Nel frattempo, è emerso un retroscena su quanto sarebbe accaduto in studio dopo il blocco dedicato alle rivelazioni di Greta. A rivelarlo alcune persone presenti nello studio: “Alfonso, dopo il blocco di Beatrice quando ha spillato quella cattiveria di Greta che ha detto a Letizia e Paolo di Vittorio e Bea, avete presente? Allora, quando è andata in onda la pubblicità, Alfonso come al solito se ne va, esce dallo studio. Dove eravamo posizionate io e altre Perletti (fan di Mirko e Perla, ndr) abbiamo urlato ‘Alfonso, sei un grande’. Si è avvicinato e gli abbiamo detto ‘Sei un grande, stavamo aspettando da due mesi sto fatto di Greta’. Lui ha detto: ‘Loro non volevano (gli autori, facendo segno), ma non me ne frega niente, non può passare sempre per santa'”.