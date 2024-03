Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alessio Falsone, durante un confronto con Anita Olivieri, ha rivelato a quanto ammonterebbe la penale nel caso in cui decidesse di uscire dalla Casa.

Durante la diretta del 14 marzo, la concorrente romana è stata la meno votata del pubblico e, per tale motivo, è finita direttamente al televoto eliminatorio della prossima puntata. In un primo momento, gli inquilini credevano che Anita avrebbe dovuto abbandonare la Casa già lo scorso giovedì, ed è proprio durante il saluto con Alessio che quest’ultimo ha rivelato a quanto ammonterebbe la penale nel caso in cui un concorrente decidesse di ritirarsi dal reality show.

Il gieffino ha espresso il desiderio di andarsene, ma Anita gli ha risposto: “Ti prego, non fare questa stupidata? Ci puoi pensare”, ha detto la concorrente, ricordando a Falsone che mancano pochissimi giorni alla finale, oltre a fargli presente le clausole del contratto. Alessio ha replicato: “Sì, devo dimezzare il cachet. L’ho letto il contratto. Mollami però, no. Ci ho già pensato, è una settimana che ci penso. Possiamo discutere per questa cosa? Sono grande, adulto e vaccinato? Non esco solo per te, non ho voglia di scannarmi con la gente inutilmente? Esco anche io”.