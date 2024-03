La madre di Greta Rossetti continua ad essere protagonista assoluta sui social. Dopo aver inveito contro Simona Tagli e Sergio D’Ottavi (per poi ridimensionarsi durante il loro primo incontro avvenuto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello), ieri mamma Marcella ha attaccato Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo averlo attaccato sui social, la donna ha incontrato Sergio al quale ha riservato parole più gentili e cordiali, convinta che Greta debba seguire esclusivamente il suo cuore.

L’ex gieffina Angelica Baraldi ha condiviso un video in cui si vede il suo fidanzato Riccardo Romagnoli che, citando Cesare, ha cambiato la celebre citazione in: “Tu quoque mater”, facendo un probabile riferimento alla situazione tra Marcella e Greta. La replica della mamma dell’ex tentatrice non si è fatta attendere: "Angelica Baraldi di do un po’ di notorietà visto che io sono la pazza del web. Se avevi bisogno di dirmi qualcosa ero in hotel e potevi benissimo bussare alla mia porta. Quindi smetti di rompere le pall* e smetti di fare la gatta morta che probabilmente qualche follower lo hai fatto grazie ad averti detto gatta morta, quello che sei e quello che ripeto. Quindi non continuare ad inveire contro di me perché volevi proprio che ti rispondessi. Se vuoi dirmi qualcosa ti aspetto volentieri. Cresci".

La mamma di Greta contro Beatrice Luzzi

“Io la gelosia e il sentimento della cattiveria non ce l'ho. Cara Beatrice Luzzi io non sono gelosa di niente, detto da una mamma come te mi viene da ridere. Quando uscirai ci incontreremo e ti dirò... io sono diretta e vera a differenza tua che sei una grande falsa. A empatia non mi piaci. E a mia figlia dico riprenditi che io dico sempre la verità”.