Ludovica Coscione, che in Mare Fuori veste i panni di Teresa, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha rivelato com’è stato girare le scene d’amore con Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo.

“Non ci siamo preparati, forse è stato questo il nostro punto di forza. Già nella prima stagione abbiamo girato scene molto intime, mi sembra che sia stata la prima volta anche per lui. C’è stata molta spontaneità e genuinità da parte di entrambi. Lui è un gentleman perché ci mette tanta attenzione e delicatezza nel mettermi a mio agio, anche quando, probabilmente, non lo è lui in primis. Sono stata molto fortunata ad aver girato per la prima volta queste scene con lui”.

Teresa torna nella quinta stagione di Mare Fuori?

“Se torno? Non lo so ancora. Credo che si sia raccontato tutto ciò che si poteva raccontare di Teresa. Questo è il mio pensiero, i nostri sceneggiatori, però, hanno una fervida immaginazione, molto più grande e bella della mia. Magari avranno ancora qualcosa da raccontare. Se dovesse arrivare una proposta, si valuta. Però, io, lascerei andare Teresa. […] Lei la descriverei come una ragazzina che sta scoprendo cosa vuol dire essere donna, imponendo le sue idee, cercando di non perdere i suoi valori”.