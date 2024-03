Francesca Fagnani sta per tornare in tv con la decima edizione di Belve. La prima puntata, come rivelato da Giuseppe Candela, andrà in onda il prossimo 2 aprile.

“Tremate, tremate, le Belve son tornate. O meglio si preparano per il grande ritorno in onda, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al pubblico di Rai2 per cinque settimane. C’è chi assicura grandi sorprese”.

Come anticipato da Blogo, i primi ospiti che vedremo a Belve (anche se non è chiaro – in fase di montaggio – in quale puntata saranno inseriti) sono Fedez, Carla Bruni e Matteo Salvini. Tre figure oggettivamente di spicco, soprattutto il rapper alla luce della crisi con Chiara Ferragni.