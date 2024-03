Il 2023 si è chiuso con la (nuova) rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e con la bomba lanciata dalla showgirl argentina sull’ex marito e Alessia Marcuzzi.

Ieri, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, lo showman originario di Torre Annunziata ha rivelato in che rapporti è adesso con la sua ex: “Mi sono augurato che da ‘tragedia in primo piano’ si passasse alla ‘commedia in campo lungo’. A che punto siamo? Adesso siamo in zoom out, in lento allontanamento. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri”.

Stefano De Martino ha poi detto di non sentirsi pronto per la conduzione del Festival di Sanremo, ma di essere onorato anche solo perché preso in considerazione: “Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se mi chiamano? Se squilla il telefono rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela. Chi mi piacerebbe vedere? Questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest’epoca”.