A distanza di circa un mese, Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 14 marzo, ha tirato fuori un video in cui Greta Rossetti aveva rivelato a Paolo Masella e a Letizia Petris di essere venuta a conoscenza del fatto che tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sarebbe accaduto qualcosa di molto intimo sotto le coperte. In un primo momento i diretti interessati fingono di non ricordare nulla, così il conduttore li sbugiarda in diretta.

Giuseppe Garibaldi è da sempre convinto che tra Beatrice e Vittorio ci sia stato qualcosa di più di un’amicizia. Il modello ha sempre negato, ma Signorini li avvisa dell'esistenza di un video in cui Greta riferisce a Paolo e Letizia una conversazione con Vittorio in cui parla di “Dettagli agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Lui ha paura che esca questa cosa”.

La Rossetti fa intendere che tra la Luzzi e Menozzi ci sia stato qualcosa di più sotto le lenzuola. Nel break pubblicitario, Letizia ammette di ricordare la conversazione. Sia Vittorio che Greta negano tutto, e quest’ultima prova a giustificarsi: “Io voglio molto bene a Vittorio, era il giorno della gita, avevano litigato, magari Vittorio era arrabbiato e mi ha detto delle cose loro che restano loro e non mi permetto. Io mi prendo le mie responsabilità”. Vittorio prova a sviare il discorso: “C’è un po' da ridimensionare la questione, io ero davvero arrabbiato con Bea, pensavo mi avesse utilizzato per una questione di alleanze, ho detto mi ha manipolato, chiamandomi nel suo letto ecc, e lei (Greta ndr.) lo ha trovato agghiacciante”.

Signorini li lascia parlare, poi sbotta: “Noi abbiamo interrotto quell'audio perché si entra nella parte intima e non vogliamo andare avanti. Quello che succede tra un concorrente e un altro nell'intimità delle conversazioni notturne sono affari vostri, non ce ne frega niente, la cosa che ci disturba è che voi la neghiate dopo averne parlato pubblicamente facendoci passare per scemi”.

“Non sto capendo nulla di quello che sta succedendo”, ammette Beatrice Luzzi. “Di agghiacciante tra me e Vittorio c'è stata solo una puntata in cui abbiamo litigato. Sulla manipolazione vorrei far notare che bene o male ci sono finita da sola in finale senza mettermi d'accordo con nessuno”. La discussione però viene interrotta sul più bello proprio quando Greta sembra voler confessare tutto.

Di seguito il video completo senza censura: