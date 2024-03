L’ex di Greta Rossetti, Eugenio Colombo, è intervenuto ai microfoni di Casa Lollo, e ha commentato la nascente relazione tra l’ex tentatrice e Sergio D’Ottavi nella Casa del Grande Fratello.

“Greta e Sergio? Non me l’aspettavo però si vede che sta scattando qualcosa. Ovviamente lei sa bene che dentro i reality le emozioni sono a mille, poi dopo la vita reale è un’altra. Da quello che ho seguito lei stava andando con i piedi per terra con questa conoscenza, infatti il bacio è scattato ieri sera. E’ una cosa mentale perché vivi 24 ore su 24 con delle persone, con alcune magari hai affinità. Io penso che a livello estetico Sergio non è il suo genere, io so i suoi gusti. Non sto giudicando lui, so che è un bravo ragazzo. Ora quando usciranno inizieranno la frequentazione da soli e si vedrà”.

Poi, Eugenio ha proseguito: “Con Marcella ci sentiamo sempre, giustamente lei, come noi da fuori, vediamo le cose in maniera diversa. Lei magari vede Greta in un momento di debolezza e ha una persona accanto che la corteggia e di conseguenza possono succedere queste cose. La vita fuori è un’altra. Poi magari fuori sono compatibili, può succedere di tutto. Io e Greta abbiamo un rapporto bellissimo. Spero vinca, ma quando uscirà certo che ci vediamo, parleremo, mi racconterà tutto, come è sempre stato tra di noi. Abbiamo un rapporto bellissimo, che va oltre l’amicizia. Le auguro tutto il bene di questo mondo. Sarò di parte, spero vinca Greta perché si è messa in gioco tanto, si è esposta tanto. Lei è entrata in un percorso già avviato, con una dinamica pesante moralmente, ed è riuscita ad andare avanti, le auguro di vincere”.