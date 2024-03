Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 14 marzo, Alfonso Signorini è andato su tutte le furie. Il motivo? I concorrenti dicono delle cose e poi in puntata le negano, per poi ammetterle solo in presenza di un video che dimostra quanto effettivamente da loro affermato.

Lo scorso mese, Greta Rossetti aveva rivelato a Paolo Masella e Letizia Petris di essere venuta a conoscenza del fatto che tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sarebbe accaduto qualcosa di molto intimo sotto le coperte. L’ex tentatrice sosteneva che durante una gita fuori dalla Casa del Grande Fratello, il modello le avrebbe raccontato cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi” sull’attrice.

A distanza di diverso tempo, nel corso della diretta di ieri il conduttore ha tirato fuori l’argomento chiedendo spiegazioni a Greta la quale, però, ha detto di non ricordare nulla. Per questo motivo, il conduttore ha mandato in onda una parte del filmato in cui la Rossetti racconta tutto a Paolo e a Letizia. Gli autori, però, hanno deciso di censurare il video per non mettere troppo in difficoltà i concorrenti, visto che il discorso era particolarmente “intimo” (clicca QUI per il video senza tagli)

Colti in “fallo”, Greta e Vittorio hanno poi ammesso di ricordare l’accaduto, circostanza che non è piaciuta al conduttore che si è alterato: “Quello che succede tra un concorrente e un altro nell’intimità delle loro conversazioni notturne, noi crediamo e lo sottoscriviamo che sono affari dei diretti interessati. Non ci siamo mai interessati a sapere che cosa avvenisse sotto un piumone o sotto una coperta. Sono affari vostri, sia che parliate tutta la notte sia che facciate altre cose. Non ce ne frega niente. La cosa che ci disturba è quando vi chiediamo conto di una cosa e voi ce la negate dopo averne parlato apertamente in Casa. Perché allora ci sentiamo presi per i fondelli. A me dà molto fastidio essere preso per i fondelli. Quindi ognuno vada avanti per la sua strada, ma sia sempre sincero. Perché altrimenti mi diverto io a mandare gli audio e i video”.