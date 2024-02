Nella giornata di ieri, i concorrenti sono usciti nuovamente dalla Casa del Grande Fratello per fare una gita, durante la quale Vittorio Menozzi avrebbe fatto delle rivelazioni su Beatrice Luzzi a Greta Rossetti. Le confessioni del modello, però, sono state spiattellate in diretta televisiva dall’ex di Mirko Brunetti.

Greta ha infatti confidato a Paolo Masella e Letizia Petris che è rimasta sconvolta dopo aver saputo ciò che le ha confidato Vittorio: “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come pensavi, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero…”. Il macellaio è intervenuto: “Però c’è una piccola differenza. Perché se sta cosa esce fori, non passa lui male”. La Rossetti ha concordato con Paolo: “Gliel’ho detto anche io!”.

Letizia ha anche detto cosa ha pensato che potesse essere successo tra Vittorio e Beatrice: “E anche io è quello che vorrei che lui capisse, che non passerebbe male lui, ma ci sta che un po’ si vergogni. Adesso guardatemi… io ho pensato a questo (fa dei gesti con le mani, ndr)”. Greta, cercando di non essere troppo esplicita, ha risposto: “Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Cioè mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui”.

Secondo moltissimi utenti, queste rivelazioni riguarderebbero qualcosa di estremamente intimo avvenuto di notte tra Vittorio e Beatrice.