Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è rialzata, ancora una volta. In seguito alla profonda crisi vissuta al termine della puntata del 5 febbraio, quando ha passato tutta la notte in confessionale a piangere ed urlare, l’attrice si è rimessa in sesto ed è pronta a proseguire la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Beatrice ha scaricato definitivamente Vittorio Menozzi e ha ringraziato Stefano Miele e Sergio D’Ottavi per il loro supporto e, ovviamente, i suoi numerosissimi fan, che le hanno dedicato l’ennesimo aereo. La Luzzi si è rivolta proprio a loro, ma le sue parole sono state censurate dagli autori del programma.

Dopo l’ultima puntata, Beatrice Luzzi era piombata in una profonda crisi. “Vi chiedo di votarmi per farmi uscire, non ce la faccio più e sento che non ho più nulla da dare qui dentro. Quindi fatemi pure uscire e votate per eliminarmi”, aveva detto l’attrice in confessionale. Poi la notte passata in confessionale, tra lacrime e urla. Ad attenderla, però, c’erano Stefano e Sergio. “Senza di voi non so come avrei fatto l’altra notte, veramente. Gliel’ho detto a loro che mi avete aspettato fino alle 8 del mattino fuori dal confessionale. Wow, che bello, è stata la cosa più bella di tutto il Gf. Vedervi là fuori dal confessionale alle 8 del mattino ad aspettarmi è stato qualcosa di spettacolare, di veramente bellissimo. L’unica vera grande delusione è stato Vittorio, ma si sapeva già. Ci ha confermato i suoi limiti”, le parole dell’attrice.

Nella giornata di ieri sul giardino della Casa più spiata d’Italia è volato un nuovo aereo, con tanto di nuovo striscione di supporto e amore. "Bea la tua corona è salda", hanno scritto i fan, rassicurando la "regina" di questa edizione del GF. Successivamente l’attrice si è presa un momento per lanciare un messaggio direttamente a loro, rivolgendosi a una telecamera, ma è stata mutata sul più bello dalla regia. "L’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori. Il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata e questo succede da quando siamo qui, anche nell’ultimo mese in cui sono rientrata dopo un grave lutto. Questo è un peso notevole da gestire…" ha spiegato Beatrice prima di essere "censurata" dagli autori del reality.