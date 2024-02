Un ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello ha annunciato di essere tornato single. Stiamo parlando di Marco Fortunati, uno dei primi a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Era entrato dal tugurio insieme a Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, che sono ancora in gioco.

Marco era fidanzato da cinque anni con una ragazza di nome Francesca, ma tramite un post su Instagram, ha annunciato la fine della relazione, spiegando di essere dispiaciuto per come sono andate le cose.

“Molto spesso nel percorso della vita ci si ritrova ad affrontare sfide e a dover schivare numerosi ostacoli, più o meno grandi, che ci possono portare a dover gestire cambiamenti profondi, che ci mettono alla prova, di cui non siamo quasi mai pronti e per i quali non abbiamo gli strumenti adatti per essere soddisfatti della propria reazione, specialmente nel breve periodo.

A me piace guardare il lato positivo delle cose e so che una volta passata la burrasca e con il mare sereno, ci si potrà guardare dentro e capire che si è cresciuti e che si è ampliato il bagaglio delle proprie esperienze.

Ci tenevo a darvi questa novità personale alla quale tengo molto. Con Francesca abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione di 5 anni, nonostante numerosi tentativi di mantenere vivo il nostro rapporto e di limare le nostre distanze, ma purtroppo sembra che questi sforzi non ci abbiano premiato e non siano stati sufficienti.

Sicuramente il bene e il rispetto che ci vogliamo rimarranno eterni e sono certo che comunque vadano i nostri percorsi di vita, potremo sempre contare l’uno sull’altro e viceversa. In 5 anni abbiamo condiviso tante gioie e dolori e ci vorrà del tempo per accettare fino in fondo l’idea che le nostre strade si siano separate, ma ci vuole la maturità e la consapevolezza che queste cose accadono e per il momento vanno accettate per come arrivano. Sicuramente il vostro sostegno è la migliore cura”.